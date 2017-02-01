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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/09/49056.html

Культура

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"
Фото с сайта: http://culture29.ru
12 февраля в 16.00 состоится конкурсный отбор, а 26 февраля в 16.00 - гала-концерт дипломантов и лауреатов регионального фестиваля-конкурса «Беломорские звёзды».

В 2017 году фестиваль проводится в рамках празднования 80-летнего юбилея  Архангельской области. Номинации конкурса разнообразны: вокал, хореография, бальные танцы, художественное слово, инструментальное исполнительство и современный жанр «битбокс». 

В нём примут участие самодеятельные исполнители и коллективы военного и гражданского персонала войсковых частей, воспитанники архангельского Морского кадетского корпуса и северодвинской Морской кадетской школы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Вчера 17:09

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