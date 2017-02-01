В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В 2017 году фестиваль проводится в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области. Номинации конкурса разнообразны: вокал, хореография, бальные танцы, художественное слово, инструментальное исполнительство и современный жанр «битбокс».
В нём примут участие самодеятельные исполнители и коллективы военного и гражданского персонала войсковых частей, воспитанники архангельского Морского кадетского корпуса и северодвинской Морской кадетской школы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.