Новости дня

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

Дом молодежи запускает серию волонтерских акций «Доброе дело»

Мобильная версия 16+

Четверг, 9 февраля, 21:46

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/09/49048.html

Культура

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"
Фото предоставила пресс-служба Молодежного театра
В 2017 году в город на Двине приедут самые лучшие и интересные коллективы. На фестивале, как всегда, будет и музыка, и театр, будет клоунада (одна из лучших в мире!) и даже инженерная опера - танго.

Представляем вам участников и программу «Европейской весны»:

Театро ди Капуа (Санкт-Петербург) со спектаклем «Мария де Буэнос Айрес»                    

Инженерная опера - танго

Спектакль – номинант национальной театральной премии «Золотая маска»(сезон 2007/2008) Спектакль - запах. Спектакль - танец вещей. Запах танго, кофе, Мар Дель Плата, чеснок, карамель, глицин, выпечка, жасмин, черный перец, три семерки, красный перец, сигары, воскресное утро, макароны в доме у тещи, и виски… Кричащая тишина театра АХЕ. Вибрирующая лирика Астора Пьяццоллы.

Жанр постановки – оперита, вокально-танцевальный жанр, родившийся на богатой фантазиями аргентинской почве.О жизни полусвятой - полублудницы, которая является символом Буэнос-Айреса, вспоминает влюбленный в нее Эль Дуэнде. В опере шестнадцать танцевальных и певческих номеров, повествующих историю главной героини Марии как танго – героини, умершей в расцвете лет и воскресшей как святой. Большой город и суета столичной жизни. Мария - танго родилась на асфальте, была похоронена в гуще эспрессо. Но воскресшая в пьяном чаду поэта, Мария становится родительницей своего спасителя, и сама становится спасительницей для города, погрязшего в чопорных традициях и лени.

22 марта в 19.00 в центре «Патриот» (Троицкий, 118)

Группа «BOULE» (Франция)

Седрик Булар, выступающий под творческим псевдонимом Boule, пожалуй из тех, кого французы называют "bete de scene", и кто вносит театральную игру во всё, за что берётся. Поэт и композитор, виртуозный гитарист и специалист по традиционной музыке разных стран, Boule и сам создаёт на сцене яркие театрализованные спектакли. Ему нравится атмосфера Парижа начала XX века и детские страшилки про злодеев и красавиц. Его любимый герой - неуловимый Фантомас. Один из спектаклей Boule так и называется - "Внук Фантомаса", а музыкальный коллектив, созданный им для сопровождения киносеансов, носит имя "Друзья ФантомУса" (именно так "ФантомУС", а не Фантомас первоначально назвали своего героя парижские беллетристы Пьер Сувестр и Марсель Ален).  

23 марта в 19.00 в клубе «Колесо».

Музыкальный коллектив «Н. О. М.» (Санкт-Петербург)

«Давным-давно таинственные силы собрали атомы в единый организм...»

Нескончаемый карнавал безумных персонажей, причудливых животных и фантасмагорических образов, запущенный 30 лет назад, продолжает свое победное шествие! Пятнадцатый студийный альбом группы НОМ «Оттепель» назван известным музыкальным критиком А. К. Троицким самой значимой российской пластинкой 2016 года, а концертные выступления коллектива давно принесли ему славу лучшей живой рок-группы России. 

1 апреля в 19.00 в клубе «Колесо»

Мастерская Дмитрия Брусникина (Школа – студия МХАТ, Москва)

И. Бабель «Конармия»

Режиссер – Максим Диденко«Конармия», спектакль Максима Диденко на музыку Ивана Кушнира, строится на квадрате-фундаменте, на четырех потоках. Это музыкальная и ритуальная еврейская культура, культура военных маршей, украинская народная музыка и песни, католическая хоральная музыка.Спектакль создан по мотивам рассказов Исаака Бабеля, объединенных темой гражданской войны. Красная стихия, 1-я Конная армия под командованием Семена Будённого, движется по украино-польской земле, чтобы захватить Варшаву.

12 апреля в 19.00 в театре драмы


Театр «Семьянюки» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Семьянюки-Express»

Поэзия, любовь, атмосфера 30-х годов, все это можно прочувствовать, став пассажиром бурлескного поезда,  в котором ничто не идет как надо.  Он словно вынырнул из эпохи, когда железная дорога заставляла нас мечтать и пускаться в авантюры.

Потерять связь с реальностью не трудно, наблюдая за чудачествами шестерых клоунов и их персонажей. Эксцентричный шеф-повар, обольстительный бармен, абсурдный начальник поезда, влюбленный пилот и, наряду с ними, неуклюжие официантки, дивы, застенчивые фигуристки, соблазнительная танцовщица фламенко и даже золушка! Здесь ускоряется и приостанавливается время встреч, смены пейзажей, эфемерной любви, мимолетных причуд и красиво-абсурдных полетов, где тайное соприкасается с бесконечным. Приятное путешествие ждет каждого, кто захочет целиком погрузиться в чокнутый мир Семьянюков. Спешите занять свои места, мы отправляемся!

19 апреля в 19.00 в театре драмы

Сегодня 12:56

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 18:00

блестящая афиша
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеровСегодня 12:20

80 лучших людей Архангельской области: Борис ПоповСегодня 10:36
5 комментариев

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочноВчера 15:03
2 комментария

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному судуВчера 13:51

Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в АрхангельскеВчера 11:55
8 комментариев

Реклама
Культура

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"Сегодня 17:09

Северный хор приглашает на Масленичную программуСегодня 08:49

В Северодвинске пройдёт выставка, посвященная 180-летию со дня гибели ПушкинаВчера 11:13

В День всех влюбленных в Поморской филармонии пройдёт концерт "Восторг любви"Вчера 10:30

В Архангельске пройдёт «Бал рабочей молодежи»Позавчера 15:36

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

Дом молодежи запускает серию волонтерских акций «Доброе дело»

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана

Талантливой молодёжи Новодвинска вручили именные стипендии

В Северодвинске сотрудники социальных учреждений обсудили работу с социально неблагополучными семьями

В Архангельске прошли необычные уроки по здоровому образу жизни

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

В Архангельске оглашён приговор токсикоману, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку

В Котласском районе мужчина получил травмы в результате ДТП

В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеров

Житель Котласа работал водителем в больнице по подложному документу

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

«Водник-2» одержал две победы на своем льду

Янис Бефус вошел в число лучших игроков чемпионата мира

“Севмаш” – главный претендент на титул сильнейшей команды Поморья по русскому хоккею

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

Северный хор приглашает на Масленичную программу

В Северодвинске пройдёт выставка, посвященная 180-летию со дня гибели Пушкина

В День всех влюбленных в Поморской филармонии пройдёт концерт "Восторг любви"
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru