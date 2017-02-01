В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"

В 2017 году в город на Двине приедут самые лучшие и интересные коллективы. На фестивале, как всегда, будет и музыка, и театр, будет клоунада (одна из лучших в мире!) и даже инженерная опера - танго.

Представляем вам участников и программу «Европейской весны»:

Театро ди Капуа (Санкт-Петербург) со спектаклем «Мария де Буэнос Айрес»

Инженерная опера - танго

Спектакль – номинант национальной театральной премии «Золотая маска»(сезон 2007/2008) Спектакль - запах. Спектакль - танец вещей. Запах танго, кофе, Мар Дель Плата, чеснок, карамель, глицин, выпечка, жасмин, черный перец, три семерки, красный перец, сигары, воскресное утро, макароны в доме у тещи, и виски… Кричащая тишина театра АХЕ. Вибрирующая лирика Астора Пьяццоллы.

Жанр постановки – оперита, вокально-танцевальный жанр, родившийся на богатой фантазиями аргентинской почве.О жизни полусвятой - полублудницы, которая является символом Буэнос-Айреса, вспоминает влюбленный в нее Эль Дуэнде. В опере шестнадцать танцевальных и певческих номеров, повествующих историю главной героини Марии как танго – героини, умершей в расцвете лет и воскресшей как святой. Большой город и суета столичной жизни. Мария - танго родилась на асфальте, была похоронена в гуще эспрессо. Но воскресшая в пьяном чаду поэта, Мария становится родительницей своего спасителя, и сама становится спасительницей для города, погрязшего в чопорных традициях и лени.

22 марта в 19.00 в центре «Патриот» (Троицкий, 118)



Группа «BOULE» (Франция)

Седрик Булар, выступающий под творческим псевдонимом Boule, пожалуй из тех, кого французы называют "bete de scene", и кто вносит театральную игру во всё, за что берётся. Поэт и композитор, виртуозный гитарист и специалист по традиционной музыке разных стран, Boule и сам создаёт на сцене яркие театрализованные спектакли. Ему нравится атмосфера Парижа начала XX века и детские страшилки про злодеев и красавиц. Его любимый герой - неуловимый Фантомас. Один из спектаклей Boule так и называется - "Внук Фантомаса", а музыкальный коллектив, созданный им для сопровождения киносеансов, носит имя "Друзья ФантомУса" (именно так "ФантомУС", а не Фантомас первоначально назвали своего героя парижские беллетристы Пьер Сувестр и Марсель Ален).

23 марта в 19.00 в клубе «Колесо».

Музыкальный коллектив «Н. О. М.» (Санкт-Петербург)

«Давным-давно таинственные силы собрали атомы в единый организм...»

Нескончаемый карнавал безумных персонажей, причудливых животных и фантасмагорических образов, запущенный 30 лет назад, продолжает свое победное шествие! Пятнадцатый студийный альбом группы НОМ «Оттепель» назван известным музыкальным критиком А. К. Троицким самой значимой российской пластинкой 2016 года, а концертные выступления коллектива давно принесли ему славу лучшей живой рок-группы России.

1 апреля в 19.00 в клубе «Колесо»

Мастерская Дмитрия Брусникина (Школа – студия МХАТ, Москва)

И. Бабель «Конармия»

Режиссер – Максим Диденко«Конармия», спектакль Максима Диденко на музыку Ивана Кушнира, строится на квадрате-фундаменте, на четырех потоках. Это музыкальная и ритуальная еврейская культура, культура военных маршей, украинская народная музыка и песни, католическая хоральная музыка.Спектакль создан по мотивам рассказов Исаака Бабеля, объединенных темой гражданской войны. Красная стихия, 1-я Конная армия под командованием Семена Будённого, движется по украино-польской земле, чтобы захватить Варшаву.

12 апреля в 19.00 в театре драмы



Театр «Семьянюки» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Семьянюки-Express»

Поэзия, любовь, атмосфера 30-х годов, все это можно прочувствовать, став пассажиром бурлескного поезда, в котором ничто не идет как надо. Он словно вынырнул из эпохи, когда железная дорога заставляла нас мечтать и пускаться в авантюры.

Потерять связь с реальностью не трудно, наблюдая за чудачествами шестерых клоунов и их персонажей. Эксцентричный шеф-повар, обольстительный бармен, абсурдный начальник поезда, влюбленный пилот и, наряду с ними, неуклюжие официантки, дивы, застенчивые фигуристки, соблазнительная танцовщица фламенко и даже золушка! Здесь ускоряется и приостанавливается время встреч, смены пейзажей, эфемерной любви, мимолетных причуд и красиво-абсурдных полетов, где тайное соприкасается с бесконечным. Приятное путешествие ждет каждого, кто захочет целиком погрузиться в чокнутый мир Семьянюков. Спешите занять свои места, мы отправляемся!

19 апреля в 19.00 в театре драмы