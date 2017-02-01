Северный хор приглашает на Масленичную программу

25 февраля в 15:00 Северный хор приглашает на детскую концертно-игровую программу «Как на Масляной неделе»!

Масленица – это старинный славянский праздник проводов зимы, озарённый радостным ожиданием близкого тепла и прихода весны. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы – чучело из соломы, обряженное в женские одежды, забавы, катание на санях, уличные гулянья и обязательно блины. Они являются символом солнца и основным угощением в праздничные дни.

Масленица в Северном хоре – это величальные песни, праздничная карусель, игры, эстафеты, загадки, танцы, потехи и многое другое. Берите за руки детей и вместе приходите 25 февраля справлять масленицу в Северном хоре!