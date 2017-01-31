В Северодвинске пройдёт выставка, посвященная 180-летию со дня гибели Пушкина

Выставка с таким названием откроется 10 февраля в Северодвинском городском краеведческом музее. Она посвящена 180-летию со дня гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

29 января (по новому стилю 10 февраля) 1837 года после смертельного ранения на дуэли перестало биться сердце великого русского поэта. В России эта дата является Днём его памяти.На выставке будут представлены предметы из фондов музея. Прежде всего, это книги из мемориальной библиотеки супругов Бахтиных. Также будут представлены монеты; значки, памятные медали; графические и фотоизображения и т.д.

Родословное древо поэта даст представление о его предках и потомках. Несомненный интерес вызовут фотографии, на которых запечатлён приезд в Северодвинск в 1984 году правнука поэта - Григория Пушкина, а также фотографии представителей архангельской ветви: праправнучек Ирины Гибшман и Ольги Усовой и их потомков, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.