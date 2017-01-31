В День всех влюбленных в Поморской филармонии пройдёт концерт "Восторг любви"

К Дню святого Валентина артисты приготовили для зрителей красивый музыкальный подарок – концерт Plaisir d’amour, который состоится 12 февраля в 16.00 в Камерном зале.

Романтическое название переводится как «Восторг любви», отсылая к знаменитому одноимённому французскому романсу, написанному более двухсот лет назад придворным композитором короля Людовика XVI Жаном-Полем Эжидом Мартини. Этот романс зрители услышат во время концерта.

Лейтмотивом концертной программы станет красота чувств, воплощённая в звуках. Жизнь человеческого сердца прозвучит в музыкальной лирике французских и русских композиторов эпохи барокко, романтизма, импрессионизма.

Сочинения Ш. Гуно, Ж. Бизе, Г. Форе, К. Дебюсси, Б. Прозоровского, Ш.-М. Видора, А. Шнитке и других композиторов сделают встречу в Камерном зале особенной. Как знать, на какие светлые чувства и смелые подвиги во имя любви она вдохновит зрителей? Камерный зал Филармонии слышал много признаний и потерял счёт букетам и взглядам влюблённых глаз. Путешествие в страну любви и музыки станет замечательным вступлением в романтический праздник.