В Архангельске пройдёт «Бал рабочей молодежи»

С инициативой проведения выступили общественные организации «Совет молодых специалистов», «Совет ветеранов», «Женсовет» и «Профсоюзный комитет» Архангельского филиала судоремонтного завода «Красная кузница» центра судоремонта «Звездочка». Проект направлен на популяризацию судостроительных профессий.

«Это мероприятие станет очередным подготовки к празднованию 325-летия начала государственного морского судостроения России, основания нашего завода», - сообщил Валерий Коваленко, специалист по связям с общественностью «Красной Кузницы».

Ветераны-судоремонтники, курсанты морских учебных заведений Архангельска и молодые рабочие услышат выступления северодвинского ансамбля «Северное сияние», других известных творческих коллективов Архангельска и Северодвинска, а также подготовят собственные выступления.

«Этот «неформальный формат» в работе с молодежью можно только приветствовать. Активная форма погружения в тематику 40-ых и 50-ых годов XX века очень привлекательна для молодых людей: ведь здесь есть элемент ролевой игры и создается особая атмосфера интереснейшей исторической эпохи в жизни нашей страны», - подчеркнул Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области.

На балу наградят победителей конкурса профессионального мастерства среди молодых рабочих. Заслуженные награды получат маляры, слесари-судоремонтники, токари, судовые плотники и электромонтажники и представители других рабочих профессий.

Событие состоится 16 марта в 18.00 в КЦ «Соломбала-Арт», организаторы приглашают школьников старших классов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Архангельской области.