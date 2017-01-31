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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/07/49005.html

Культура

В столице Поморья прошел фестиваль песни «Россия, мы твои сыны!»

В столице Поморья прошел фестиваль песни «Россия, мы твои сыны!»
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Более 200 участников собрал XIV городской фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны!», состоявшийся в минувшее воскресенье в Ломоносовском Дворце культуры.

Конкурсанты трех возрастных категорий соревновались в народном и эстрадном вокале, а также в академическом пении.

Проект «Россия, мы твои сыны!» существует уже семнадцать лет, сначала был окружным мероприятием, а через три года своего существования получил статус городского. Теперь это еще и отборочный тур фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» для вокалистов.

- Все начиналось с агитбригад, с программами которых коллективы Дворца ездили в воинские части, - вспоминает вдохновитель и бессменный организатор фестиваля Татьяна Малышева. – Более десяти лет назад мы давали концерты для солдат и офицеров радиотехнического полка, в штабе армии, у пограничников. Ребята-срочники о любви к Родине говорили мало, но гордились тем, что служат в армии. В 2000 году прошел первый фестиваль, на нем выступали ребята из войсковых частей и студенты колледжей. Сейчас выходят на сцену уже дети наших первых участников. Мы стараемся, чтобы конкурс развивался, сделали номинацию для ребят от 9 до 14 лет, с детства воспитываем любовь к своему Отечеству.

В этом году на фестиваль заявилось рекордное количество конкурсантов. Работа жюри началась в десять утра, а завершилась за полночь.

- Много интересных коллективов и исполнителей, - отметила председатель жюри, преподаватель Архангельского музыкального колледжа Елена Преловская. – Очень трогательно звучали патриотические песни в исполнении детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотелось бы отметить достойный уровень участников: хорошая работа педагогов, поют чисто, проникновенно, с пониманием текста. Мы слушали и получали удовольствие.

Участников оценивали по десятибалльной шкале. Имена победителей и призеров будут объявлены на гала-концерте фестиваля «Россия, мы твои сыны!», который состоится в Ломоносовском ДК в воскресенье, 12 февраля в 15 часов, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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