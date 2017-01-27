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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/04/48955.html

Культура

В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода

В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода
7 февраля Камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева и нижегородский пианист Руслан Разгуляев представят программу, названную исполнителями «Фортепианные деликатесы». Концерт состоится в 19 часов в Биржевом зале Гостиных дворов.

Само название программы говорит нам о том, что мы услышим что-то особо редкое, изысканное, сочетающее в себе яркие и "вкусные" ингредиенты.И прежде всего музыканты обращают наше внимание на пьесу "Вальс-бостон" грузинского композитора Гии Канчели. Как всегда, в его медленной и тихой музыке отражены великое спокойствие гор, тишина, прозрачный воздух, безмолвие, тихое созерцание, раздумье, а вместе с тем - сочные краски, жаркое солнце и огненный темперамент юга. Зал затаив дыхание будет следить за тем, как будет развиваться музыка этой красивой пьесы...

Другой музыкой, рождённой югом, но звучащей совсем с иным национальным акцентом, будет небольшой, но очень интересный Концерт таджикского автора Толибхона Шахиди, тоже достаточно давно живущего в Европе. Также будет представлен Прокофьев, но несколько необычным образом. Фортепианные "Мимолётности" в транскрипции Р. Баршая сыграет оркестр, а вальсы Прокофьева, написанные для оркестра, исполнит на фортепиано Руслан Разгуляев, и это тоже будут переложения, сделанные разными музыкантами.

Сотрудничество Камерного оркестра и Руслана Разгуляева зародилось несколько лет назад благодаря нижегородскому фестивалю современной музыки «Картинки с выставки». После знакомства и исполнения программ с Владимиром Онуфриевым, выступавшим в Нижнем Новгороде в качестве приглашенного дирижера, появилась мысль выступить совместно и в Архангельске. Так, состоялось несколько концертов в рамках турне по Архангельской области и весенний концерт в Гостиных дворах в 2016 году.

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