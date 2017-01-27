Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья" В творческих соревнованиях примет участие молодежь из всех уголков области. В этом году в список номинаций впервые вошли состязания ди-джеев. Гала-концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра. Победители регионального отборочного этапа получат право принять участие во всероссийских Дельфийских играх, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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