Гала-концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра.
Победители регионального отборочного этапа получат право принять участие во всероссийских Дельфийских играх, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области.
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Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"
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Пятница, 3 февраля, 19:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/03/48946.html
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Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"
В творческих соревнованиях примет участие молодежь из всех уголков области. В этом году в список номинаций впервые вошли состязания ди-джеев.
Гала-концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра.
Победители регионального отборочного этапа получат право принять участие во всероссийских Дельфийских играх, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области.
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