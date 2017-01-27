В столице Поморья пройдёт необыкновенный концерт «День Домового»

Домовой, по народным приданиям, – это добрый дух, помогающий дружной семье. День рождения этого персонажа отмечается в праздник Кудесы, в первой декаде февраля. Этот маленький добрый охранник жилища станет символом концерта-презентации, который пройдет 18 февраля в 14 часов в концертном зале Дома народного творчества.

Это будет необычный концерт. Озорной старичок Домовой любит хорошо повеселиться, особенно в свой День Рождения, а уж архангельские артисты умеют удивлять. Показать свое мастерство, блеснуть талантами, порадовать Домового яркими выступлениями придут друзья-артисты, участники и зачинщики многочисленных культурных мероприятий и проектов, которые проводит в Архангельске и области Дом народного творчества.

В концерте примут участие одни из лучших коллективов: Архангельская хоровая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Максимкова, эстрадный ансамбль «Виктория Гранте» Ирины Олещенко, заслуженный коллектив народного творчества - театр фольклора «Радеюшка» с его неизменным руководителем Зинаидой Поповой, лауреаты конкурса «Хрустальная туфелька» - театрально-хореографическая студия «Росинки».

Продвижение детских талантов – это то направление, которому ДНТ уделяет пристальное внимание. Вместе на одной сцене выступят юные виртуозы-гармонисты, лауреаты Российских и Международных фестивалей и конкурсов Владимир Серебрянников, Арсений Синюшкин и серебряный призер Международных Дельфийских игр, лауреат Международного музыкального конкурса «Петропавловские ассамблеи» Максим Ломтев. Мы вновь будем аплодировать поморским вокалистам - участнику проекта «Синяя птица. Кастинг» на телеканале «Россия» Давиду Литовченко и золотой медалистке Международных Дельфийских игр Анне Петуховой.

Сюрпризы подготовили и взрослые артисты. Модельное агентство Николая Терюхина представит две коллекции: «Золотую» и « Душа», костюмы которой выполнены из тканей, собранных в экспедициях по Пинежскому, Мезенскому и Каргопольскому районам Архангельской области. Лауреат Российских и Международных конкурсов Алексей Карпов не только исполнит вокальный номер, но и сыграет на пиле.

Подарком зрителю будет выступление архангельской группы «Неизвестный композитор». Это молодой, процветающий коллектив, исполняющий в основном инструментальную музыку, где народные мотивы изящно переплетаются с элементами рока и классики. Музыканты выступят как сольно, так и совместно с другими участниками концерта. Кстати, в апреле на этой же сцене группа даст оригинальный концерт.

Говорят домовые – большие сладкоежки, поэтому в фойе развернется выставка - продажа северного пряника – козуль.

День Домового бывает только раз в году, не пропустите! А домовой, в благодарность за внимание, сохранит мир и покой в семье, сбережет дом от бед и несчастий.

Билеты по самой демократичной цене можно приобрести в кассе по адресу: областной Дом народного творчества, пл. Ленина, 1 . Справки по телефону: (8-818-2) 21-40-43