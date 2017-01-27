В Архангельске откроется выставка, посвящённая рекам Поморья

Серия художественных фотоснимков посвящена крупным рекам Архангельской области и жителям окрестных деревень. Авторы знакомят зрителя с местами, куда трудно добраться, и с людьми, которые свою жизнь прожили на берегу реки. Эта река – с названием Время. Портреты и пейзажи, сцены из жизни и жанровые зарисовки…
Иван и Юлия Поповы – члены Союза фотохудожников России, участники архангельского фотоклуба «Сполохи», члены Международной Федерации фотографического искусства (FIAP). Иван и Юлия – неоднократные победители и финалисты многих престижных фотоконкурсов, в том числе The Best of Russia, конкурса Русского Географического общества «Самая красивая страна», участники международных и региональных выставок.