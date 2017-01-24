В Архангельске завершаются Дни якутского кино

Любители кино уже имели возможность посмотреть три якутских самобытных фильма, а 2 февраля в 17.30 в актовом зале библиотеки Добролюбова состоится показ военной драмы.

Это наиболее известный из представленных в программе якутских кинолент – полнометражный фильм «Снайпер Саха». Режиссер фильма Никиты Аржаков – один из ведущих режиссеров национального якутского кинематографа. В центре картины – история якутского снайпера Семена Ардахова.

Если кратко: Снайпер-якут, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику – члену Гитлерюгенда. В сюжете фильма тесно переплетаются события прошлого и настоящего.

По словам режиссера, фильм, скорее, не о войне – это рассказанная простым языком история о человеке. История, которой так не хватает нынешнему, насыщенному компьютерными спецэффектами кинематографу.

Этот фильм, в отличие от шести других, выложен в Интернете, но гораздо лучше смотреть на большом экране в хорошем зале сопереживать в кругу единомышленников – любителей и ценителей кино.

2 марта после последнего сеанса организаторы разыгрывают приз от Якутского кинофестиваля. Подарок достанется тому, кто ответит на вопросы викторины, касающейся всех семи якутских фильмов киномарафона.