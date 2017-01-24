Мероприятия фестиваля "Сметанинские встречи" начнутся уже в феврале

«Сметанинские встречи» – социально ориентированный фестиваль, призванный дарить людям радость общения с народными инструментами, одинаково любимыми как профессиональными и самодеятельными музыкантами, так и простыми слушателями.

В 2017 году, в преддверие фестиваля, на территории туристической базы «Медвежий угол» откроется «фестивальная деревня» с новыми гостиничными номерами и кафе, которые впоследствии будут использоваться для приема туристов.

В рамках фестиваля планируется выпуск сборника по итогам литературно-музыкального конкурса «Славим русскую гармонь», рекламной и сувенирной продукции, информационных буклетов об участниках конкурсов.

Основные мероприятия пройдут с 23 по 25 июня, но программа начнется уже в феврале. Литературно-музыкальный конкурс «Славим русскую гармонь», арт-часы «С гармонью по эпохе». В мае - «Литературно - музыкальная светёлка», семинар для литераторов – участников литературно-музыкального конкурса, в июне - конкурс гармонистов имени Сергея Сметанина «Звонкие планочки» с включением номинации «Игра на необычных инструментах», концерт победителей конкурса гармонистов имени Сергея Сметанина «Звонкие планочки».

Также в рамках фестиваля состоится шоу необычных инструментов и конкурс деревянных скульптур «Музыка дерева». Завершит гуляния Красноборская ярмарка «Гармошка весело поёт – всех на ярмарку зовёт» с участием гармонистов, творческих коллективов и мастеров народных ремесел, мастер-классы по керамике, бересте и соломе, изготовлению необычных инструментов из подручных материалов (листья и ветки деревьев, трава, солома, и другое), - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.