В Северодвинске откроется андеграундная выставка

Северодвинская библиотека «Книжная гавань» представит выставку молодых художников «Арт-провокация».

Организаторы планируют создать в зале библиотеки яркое творческое пространство посредством работ молодых художников и музыкантов. На экспозиции будут присутствовать графика, живопись, инсталляции, арт-объекты. На предложение принять участие отозвались уже несколько северодвинских художников, музыкальную часть мероприятия подготовит артист Николай Выморков с друзьями по проекту «Супер-никто».

Выставка «Арт-провокация» откроется 12 февраля в библиотеке «Книжная гавань» по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.26.