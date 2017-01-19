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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/31/48872.html

Культура

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»
Здесь можно увидеть город конца XIX до 30-х годов XX века. За это время сменилось несколько названий: Архангельская губерния, Северный край, Северная область, наконец, Архангельская область.

На выставке можно познакомиться с видами Архангельска и Архангельской губернии, запечатлёнными на фотографиях и почтовых карточках из собрания архангельского коллекционера Александра Ивановича Сидорова. Одной из важных смысловых доминант выставки являются гармоничные образы полного движения города и цветущей деревни кисти художника Владимира Даниловича Трещёва. Также осмыслены тридцатые годы со всеми социальными, культурными и архитектурными переменами.

Организаторы отмечают, что выставку уже оценили историки, краеведы, давние друзья музея. По их мнению, материал, представленный здесь, должен быть непременно увиден архангелогородцами, жителями области и, конечно, всеми, кто интересуется Русским Севером! 

Выставка будет работать до мая в Музей народных промыслов и ремесел Приморья (пос. Уемский), - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.  

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