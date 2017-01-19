В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов

В родную гавань вернулся один из самых видных экспонатов музейной коллекции. 3 февраля в 16.00 Северный морской музей официально представит отреставрированную трехдюймовую полевую пушку образца 1900 года.

Этому артиллерийскому орудию была уготована длинная и насыщенная событиями судьба. Будучи 1903-его года выпуска, пушка стала одним из последних представителей своей модификации - в том же году такие перестали выпускать.

Хотя орудия этой серии активно использовались в русско-японской войне 1904-1905 годов. Второй период востребованности пришелся на Первую мировую и Гражданскую войны.

Во второй половине 1930-х годов орудие перевезено на полярную станцию Югорский шар (у маяка на мысе Ярасаля), изначально использовалась для обороны, позднее - в качестве туманного сигнального орудия.

На постоянное хранение в музей в 1987 году пушку передал начальник Архангельской гидробазы Юрий Петрович Осокин, тогда же она расположилась на площадке неподалеку от входа в музей.

На реставрацию пушка отправилась в Архангельский филиал Всероссийского Художественного Научно-реставрационного Центра им. И. Э. Грабаря еще в прошлом году, 26 октября. Реставрационные работы над экспонатом с более чем столетней историей до этого не проводились, однако, как отмечает художник-реставратор Алексей Чекин, пушка была принята в неплохом состоянии, потребовалось вычистить дуло от мусора, укрепить древесину, удалить слои коррозии, очистить старые слои краски и покрасить заново по аналогии.

Теперь обновленная пушка заняла почетное место в фойе музея.