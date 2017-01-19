В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России» В своих творческих работах участники должны описать один из экспонатов выставки. В работе обязательно должны быть указаны имя художника и название его произведения, а также площадка, на которой оно экспонируется. Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Творческую работу необходимо разместить с хэш-тегами #ликироссии и #ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе «Культура29» Вконтакте. Стартует конкурс 1 февраля. Адреса выставочных площадок: Архангельский областной музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 1); Выставочный зал архангельского отделения «Союз художников России» (проспект Советских Космонавтов, 178); Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова (улица Логинова, 2); Архангельский музыкальный колледж (проспект Ломоносова, 211); Дом молодёжи Архангельской области (улица Шубина, 9); Дом коммерческого собрания «Марфин Дом» (проспект Чумбарова-Лучинского, 38); Детская художественная школа № 1 (улица Тимме 22/1); Архангельский театр драмы имени Ломоносова (Петровский парк, 1). Нашли ошибку? Выделите текст,

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