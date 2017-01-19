В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»

Творческую работу необходимо разместить с хэш-тегами #ликироссии и #ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе «Культура29» Вконтакте. Стартует конкурс 1 февраля.
Адреса выставочных площадок:
Архангельский областной музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 1);
Выставочный зал архангельского отделения «Союз художников России» (проспект Советских Космонавтов, 178);
Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова (улица Логинова, 2);
Архангельский музыкальный колледж (проспект Ломоносова, 211);
Дом молодёжи Архангельской области (улица Шубина, 9);
Дом коммерческого собрания «Марфин Дом» (проспект Чумбарова-Лучинского, 38);
Детская художественная школа № 1 (улица Тимме 22/1);
Архангельский театр драмы имени Ломоносова (Петровский парк, 1).