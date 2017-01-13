В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»

Три фестивальных месяца для столицы Поморья стали калейдоскопом культурных молодежных событий. Фотографы, режиссеры, вокалисты, танцоры и актеры боролись за честь называться лучшими в сфере студенческого искусства.
В городском конкурсе приняли участие более 300 юношей и девушек. От каждого среднего специального учебного заведения - своя команда. Конкурс проходил по семи направлениям. Среди них: вокал, танцы, видеофильмы, ораторское мастерство, фотокросс. За участие команды получали баллы. Подарком активным студентам стал просмотр российского фильма «Викинг», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.