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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/27/48788.html

Культура

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Церемония закрытия XII молодежного фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», посвященного Дню российского студенчества, состоялось в кинокомплексе «Русь».

Три фестивальных месяца для столицы Поморья стали калейдоскопом культурных молодежных событий. Фотографы, режиссеры, вокалисты, танцоры и актеры боролись за честь называться лучшими в сфере студенческого искусства.

В городском конкурсе приняли участие более 300 юношей и девушек. От каждого среднего специального учебного заведения - своя команда. Конкурс проходил по семи направлениям. Среди них: вокал, танцы, видеофильмы, ораторское мастерство, фотокросс. За участие команды получали баллы. Подарком активным студентам стал просмотр российского фильма «Викинг», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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