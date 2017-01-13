В краеведческом музее Архангельска появилось уникальное панно

Авторы этого эксклюзивного произведения – мастера фестиваля «Тайбола». Александр Менухов работал над созданием эскиза панно.
- Мы долго собирали материалы в библиотеках, изучали историю. Нам было важно передать в этом панно суть поморского народа, его дух, - отметил художник.
На церемонии состоялось торжественное подписание акта приема-передачи. Теперь любой желающий может любоваться масштабным резным деревянным панно в Историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.