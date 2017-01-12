В Каргополе завершился конкурс ледовых скульптур «Хрустальная музыка зимы» Фото пресс-центра администрации Каргопольского района В течение двух дней кипела работа скульпторов из разных городов России – Ижевска, Королёва, Ярославля, Архангельска, Вельска и Каргополя. Ни разбушевавшаяся снежная буря, ни ранние зимние сумерки не испугали настоящих мастеров – и, как результат, на Соборной площади выросли 8 ледовых скульптур: хрупкие, хрустальные, притягивающие взгляд. В этом году впервые сами участники – высокопрофессиональные мастера, оценивали скульптуры, определяя победителей. 15 января в выставочном зале Введенской церкви состоялось торжественное награждение участников и победителей конкурса, - сообщает пресс-центр администрации Каргопольского района. Нашли ошибку? Выделите текст,

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