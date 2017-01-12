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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/26/48769.html

Культура

В Архангельске пройдет творческий вечер худрука Северного хора

В Архангельске пройдет творческий вечер худрука Северного хора
6 марта в 18:00 в Архангельском городском культурном центре состоится творческий вечер художественного руководителя Государственного академического Северного русского народного хора Светланы Игнатьевой "Мне судьба подарила песню".

Светлана Игнатьева – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Калмыкия, почётный гражданин Лешуконского района, кавалер Почётного серебряного ордена «Общественное признание».

В творческом вечере по случаю юбилея Светланы Конопьяновны примет участие вокальное трио "Лада", в составе которого лауреат международных и всероссийских исполнительских конкурсов и премий, в том числе премии «Имперская культура» имени Э. Володина 2010 года, Татьяна Семушина, преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, автор репертуарных сборников Наталья Пашкова. Художественный руководитель трио «Лада» – Светлана Игнатьева.

Гостем творческого вечера станет и заслуженная артистка Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Монголии, член Правления «Союза женщин Калмыкии», депутат Народного Хурала Республики Калмыкия Данара Шалханова. Порадуют своим искусством и профессионализмом заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии, солистка Оренбургской областной филармонии Юлия Учватова, а также уникальные исполнители народных песен, лауреаты международных конкурсов Максим Павлов и Мария Говорова.

Государственный академический Северный русский народный хор будет рад видеть всех архангелогородцев и гостей города на творческом вечере Светланы Игнатьевой.

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