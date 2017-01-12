Сборная «Тайболы» примет участие в норвежском фестивале «Баренц-спектакль»

Мероприятие состоится в городе Киркенесе в 13-й раз с 8 по 12 февраля. Северодвинцы будут работать над возведением объекта изо льда.

Организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов рассказал, что это уже третий визит наших земляков на «Баренц-спектакль»:- В первый раз мы поехали в качестве волонтёров вместе с Александром Менуховым и Ульяной Тюпышевой, в прошлом году нам доверили постройку огненных и деревянных скульптур. В этом сезоне мы попробуем себя в новом жанре. Я думаю, это отличная возможность для творческого роста и расширения географии участников фестиваля «Тайбола», - отметил он.

В составе интернационального творческого коллектива «Assistant ice engineers», который возглавит норвежский художник Педер Истад, северодвинцы Илья Кузубов, Алексей Маклаков, Николай Терентьев и Даниил Власов будут возводить масштабную ледяную скульптуру - арену для арт-проекта «Суд века». В команду «ассистентов» войдут также Мариус Энган Йохансен, Фабиан Пробул.

«Баренц-спектакль» всегда посвящён актуальными для Арктики и Баренцева региона темами, это культурный «коктейль», в котором смешаны изобразительное искусство и музыка, семинары и дебаты, литература, хореография и перформанс.