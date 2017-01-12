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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/26/48759.html

Культура

В Архангельске пройдет уникальная в России выставка рекордов

В Архангельске пройдет уникальная в России выставка рекордов
Посетителей выставки «Титикака» ждут самые зрелищные достижения из Книги рекордов Гиннесса, более 100 невероятных фактов, 50 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света.

2 февраля в 14.00. в Гостиных дворах состоится торжественное открытие выставки.

Четыре тематических зала: «Загадки природы», «Путешествия и открытия», «Тайны истории», «Вот это да!». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Одна подкованная блоха от сибирского «Левши» Владимира Анискина чего стоит! 

Мужская аудитория по достоинству оценит легендарный Peel P50 – самый маленький серийный автомобиль в мире, чья длина всего 134 сантиметра. А прекрасная половина человечества вряд ли пройдет мимо первой куклы Барби. Оказывается, изначально игрушка выпускалась в двух вариантах: блондинка и брюнетка, – и темноволосая красотка пользовалась даже большей популярностью. 

Отдельный стенд создан в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» и повествует о российских рекордах на МКС. 

Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: в полноразмерное сердце синего кита можно залезть, в челюстях мегалодона – сфотографироваться, а средневековые маски позора – примерить. 

Для самых маленьких посетителей «Титикака» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками Lego, а дети постарше смогут попытаться поставить собственный рекорд.  
Все экспонаты на выставке будут сопровождаться пояснительными текстами, поэтому посетители смогут путешествовать по залам самостоятельно.  

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