В Добролюбовке продолжают показывать фильмы якутских режиссеров

В четверг, 26 января, в актовом зале библиотеки в 17.30 начнется показ фильма «Маннайгы Таптал/Первая любовь» в рамках марафона «Дни якутского кино в Архангельске».

Мелодрама режиссера из Республики Саха расскажет о независимой, сильной женщине, ведущей свой собственный бизнес, матери-одиночке и простом сельском коневоде, единственной страстью которого является охота. И вот они встретились и узнали друг в друге свою первую любовь...

Душевный и трогательный сюжет романтической истории фильма, ставшего лучшим в конкурсе малых народов VIII Чебоксарского международного кинофестиваля (2015).

Напоминаем, что прокат кинолент Дней якутского кино проходит в актовом зале библиотеки каждый четверг, в 17.30, по 2 марта включительно.

Самого внимательного зрителя, посетившего все киносеансы, ждет приз от Якутского международного кинофестиваля.