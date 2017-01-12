В Добролюбовке продолжают показывать фильмы якутских режиссеров

Мелодрама режиссера из Республики Саха расскажет о независимой, сильной женщине, ведущей свой собственный бизнес, матери-одиночке и простом сельском коневоде, единственной страстью которого является охота. И вот они встретились и узнали друг в друге свою первую любовь...
Душевный и трогательный сюжет романтической истории фильма, ставшего лучшим в конкурсе малых народов VIII Чебоксарского международного кинофестиваля (2015).
Напоминаем, что прокат кинолент Дней якутского кино проходит в актовом зале библиотеки каждый четверг, в 17.30, по 2 марта включительно.
Самого внимательного зрителя, посетившего все киносеансы, ждет приз от Якутского международного кинофестиваля.