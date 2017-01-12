Новогоднее представление в Северном хоре «Варвара-краса, длинная коса» произвело фурор

С декабря 2016 года по январь 2017 года в Государственном академическом Северном русском народном хоре проходил цикл новогодних театрализованных представлений «Варвара-краса, длинная коса» по мотивам русских народных сказок.

«Варвара-краса, длинная коса» – это волшебное, сказочное путешествие, от которого в восторге не только юные зрители, но и их родители. Ещё не успев войти в зрительный зал, ребята переносятся в волшебную страну, чтобы спасти символ Нового года, ёлочку, которую Чудо-Юдо утащило в свою подземную вотчину. Там они помогают навести порядок в Еремеевом царстве, найти царской дочке Варваре-красе достойного жениха и, конечно же, вернуть на праздник ёлочку. Представление «Варвара-краса, длинная коса» – это продолжение проекта «Сказки Северного хора». Ежегодно в репертуаре коллектива как раз под Новый год на радость детям появляется новая волшебная история. Каждая сказка Северного хора – музыкальна. Так во время театрализованного представлении «Варвара-краса, длинная коса» ребята могут услышать игру на дудке, рожке, бубне и балалайке, а также старинные русские народные напевы.

С 21 декабря по 16 января на новогоднем театрализованном представлении «Варвара-краса, длинная коса» в Северном хоре и на других площадках Архангельска побывало около 4000 зрителей.

Но и на этом сказка не заканчивается. Увидеть это представление можно будет ещё в феврале и в марте. Сказка «Варвара-краса, длинная коса» пройдёт:

27 января в 14:00 в ДК п. Уйма,

3 февраля в 10:00 в КЦ «Бакарица»,

10 февраля в 11:00 в Ясненском культурном центре и в 15:00 в ДК с. Карпогоры,

13 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Маймакса»,

15 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Северный»,

13 марта в 10:30 и 13:30 в Ломоносовском ДК.