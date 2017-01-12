В драмтеатре для детей с ограниченными возможностями начались первые занятия

Результатом работы студии под руководством артистов театра Ивана Братушева и Михаила Кузьмина станет новый спектакль в репертуаре театра.

Напомним, что в зрители Архангельского театра драмы уже знакомы со спектаклем «Волшебник изумрудного города», в котором задействованы особенные дети. К слову, очередной показ спектакля состоится в 18:00 25 января.

Однако отличие данной студии от прошлого подобного проекта, в том что все занятия будут проходить не на базе реабилитационных центров, а непосредственно в драмтеатре. Всего в совместный социальный проект было отобрано 12 детей.

«Студия поможет участникам влиться в бурлящую театральную жизнь: узнать её законы, правила, приметы. Ведь все репетиции состоятся именно на базе театра. Мы планируем организовать гастроли особенной труппы. Кроме того, в рамках работы дети встретятся с известными актёрами и признанными профессионалами театрального искусства. И не просто встретятся, а узнают секреты актерского мастерства из первых уст», – объяснила автор проекта, председатель поморской региональной общественной благотворительной организации «Время Добра»Инна Соловьева.