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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/23/48694.html

Культура

В Северном морском музее пройдет выставка молодого фотографа Александра Кокорина

В Северном морском музее пройдет выставка молодого фотографа Александра Кокорина
В субботу, 28 января, Северный морской музей приглашает на открытие первой выставки молодого фотографа Александра Кокорина – «Порт надежды».

С фотоаппаратом Александр не расстается уже около 10 лет, и все это время его объектив неутомимо выискивает оригинальные технические детали, дополняющие городское пространство. «Раньше я искал редкие автомобили и аэрографию. Суда начал снимать с середины 2015 года, неоднократно был на Экономии и часто бываю в Соломбале», - рассказывает Александр.

«Порт надежды» временно будет базироваться в фойе музея. Выставку автор фото хочет посвятить своему отцу, который работал в речном порту на ярославце «Кавказ». Фотографию «Кавказа» Александр обещает особо отметить на открытии, всего же фотограф представит 15 зимних работ.

На вопрос, почему выставка носит название «Порт надежды», отвечает так: «Есть надежда на то, что Архангельский порт возродится, что на рейде будет стоять не один кораблик, а с добрый десяток, как это было, например, в 1970-е годы».

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