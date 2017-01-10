В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа

В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова 21 января состоится показ документального фильма «Дольше жизни» Дарьи Виолиной.



Эта лента — обладатель Гран-при международного фестиваля «Сталкер», золотой медали фестиваля «Берлик».

Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители — враги народа. А они выросли и представили памятники своим родителям.

Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГа. В центре внимания — история Амолинского лагеря жён изменников родины, более известного под аббревиатурой АЛЖИР. Истории семьи Майи Плисецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушными.

После показа состоится творческая встреча с режиссёром картины Дарьей Виолиной, сообщили в министерстве культуры Архангельской области.

Начало показа в 18 часов.