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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/20/48676.html

Культура

В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа

В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова 21 января состоится показ документального фильма «Дольше жизни» Дарьи Виолиной.


Эта лента — обладатель Гран-при международного фестиваля «Сталкер», золотой медали фестиваля «Берлик».

Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители — враги народа. А они выросли и представили памятники своим родителям.

Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГа. В центре внимания — история Амолинского лагеря жён изменников родины, более известного под аббревиатурой АЛЖИР. Истории семьи Майи Плисецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушными.

После показа состоится творческая встреча с режиссёром картины Дарьей Виолиной, сообщили в министерстве культуры Архангельской области.
Начало показа в 18 часов.

Сегодня 16:09

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Комментарии
Уважаемый, сегодня 17:01

ТОПОГРАФИЯ РАССТРЕЛОВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ. На "Мхах" расстреливали и при Ленине и при Сталине. Мхи - это большая территория (сейчас целый район города). Если смотреть по карте, это все от вокзала до Обводного канала. Тогда - болото, сейчас Привокзальный район. Фото раскопок с ул. Гайдара - центр Мхов. В 1920-ом расстреливали на фабрике Клафтона. Ныне здесь стадион "Динамо". На месте нынешнего стадиона "Труд" стояли Мичиганские бараки, в которых находился концлагерь. Здесь, надо полагать, тоже расстреливали. В 1930-х расстреливали во флигеле особняка купца Мерзлютина (угол Набережной Северной Двины и ул. Урицкого). Расстреливали и в самом здании ГПУ-НКВД-МГБ-ФСБ на нынешнем Троицком проспекте, дом 54. Производились они в "полной тайне", но весь город знал. Отсюда Благодаря неравнодушным к истории людям в Архангельске появились: «Соловецкий камень» в сквере на пересечении проспекта Обводной канал и ул. Гагарина (в сквере), где на гранитной глыбе (с Соловецкого архипелага) закреплен бронзовый рельеф с надписью «Жертвам политических репрессий» (установлен по инициативе Архангельской областной организации "Совесть"), крест в память о спецпереселенцах, погибших от голода и болезней на пересечении проспекта Обводной канал и ул. Гагарина; Памятный крест заключенным, погибшим на затонувших баржах установлен на берегу Северной Двины у с. Лявля. Десять поклонных крестов были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в местах крупных захоронений жертв массовых репрессий - в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинка, Малые Карелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», Псаревское кладбище, острова Красный и Ельничный.
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