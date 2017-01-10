В театре Архангельска идут репетиции премьеры «Две дамочки в сторону Севера»

Премьера на камерной сцене «Две дамочки в сторону Севера» намечена на 19 февраля. Пьесу французского автора Пьера Нотт часто относят к жанру «чёрной комедии» за её неоднозначный юмор и едкие диалоги. Как будет поставлена на Севере России знаменитая европейская история о приключениях двух эксцентричных француженок?

В спектакле - четыре действующих лица. Однако на сцене царят две примы - сёстры преклонного возраста Аннета и Бернадетта, их играют заслуженная артистка России Людмила Советова и Галина Морозова. По сюжету эти две несколько чудаковатые дамы впервые за 60 лет уезжают из своего родного города, чтобы выполнить завещание матери – похоронить её прах рядом с могилой отца. Авантюра обернётся для сестёр путешествием, наполненным приключениями (они даже попадут в полицейский участок за свои выходки), а также юмором, ссорами, примирениями и философскими размышлениями о роли семьи, о жизни и смерти.

Алексей Ермилышев, режиссёр:

«О чём эта пьеса? О семейных ценностях, о любви к жизни, о философском отношении к смерти. Это европейская «чёрная» комедия - здесь шутят над темой, которую у нас принято замалчивать. Поэтому для русского уха некоторые шутки будут звучать непривычно. Так что спектакль – это еще и возможность проникнуться европейским менталитетом. Здесь будет царить французское настроение, он насыщен французской музыкой, сценографией. Мы хотим сделать красивую, мистическую, возвышенную историю, но при этом живую, интерактивную и комичную».

Пьеса Пьера Нотт – не последовательного характера, она строится скорее по законам кинематографа – зрителей ждёт быстрая и эмоциональная смена кадров. Причём в этом условном монтаже участвует и аудитория: во время спектакля актрисы будут обращаться к залу напрямую.

До премьеры «Две дамочки в сторону Севера» остался месяц, каждый день в театре идут репетиции пьесы, в которой смех переплетается, то с грустью, то ностальгией, то с едкими колкостями. Напомним премьера первой «чёрной комедии» в репертуаре Архангельского театра драмы назначена на 19 февраля.