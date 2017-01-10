Пятая "Тайбола" пройдет в июле этого года

«Тайбола» – семейный фестиваль для всех возрастов с бюджетным входом и богатой культурной программой. Сроки проведения пятого по счету фестиваля уже известны - с 7 по 9 июля. Сейчас решается вопрос с согласованием места эко-культурного форума.

На фестивале пройдёт традиционный конкурс арт-объектов, а во время подготовки к нему – конкурс фан-арта и графического дизайна. Отличные сувениры ждут гостей на ярмарке мастеров и ремесленников, а хорошие книги – в свободной библиотеке «Книжный шкаф».

Впервые на фестивале будет построено «Поселение викингов», где норвежские и русские реконструкторы представят быт, кухню и традиции средневековых норманнов. Возможно, на пятой «Тайболе» появится ещё одна новинка, долгожданная локация «Верфь».

Стоит обратить внимание на правила фестиваля. Политическая и религиозная пропаганда, табакокурение, употребление алкоголя и других психотропных веществ вблизи фестивальных площадок, а также нарушение «зелёного кодекса» запрещены на территории мероприятия. Традиционно, до и после проведения фестиваля его площадка будет убрана, отходы частично сортированы и вывезены на полигон ТБО. Планируется проведение экологических лекций и семинаров, сообщают организаторы фестиваля.