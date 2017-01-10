Участников ждет насыщенная программа, обмен опытом, мастер-класс на передвижных звонницах. А завершится всё крестным ходом к иордани на реке Онега и ночным колокольным концертом на Соборной площади Каргополя.
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Четверг, 19 января, 17:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/19/48650.html
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В Каргополе лучшие звонари страны продемонстрируют мастерство колокольного искусства
17 января в Каргополе открылся ежегодный фестиваль "Хрустальные звоны". Фестиваль знаменит далеко за пределами области. Показать мастерство владения колокольным искусством приехали лучшие музыканты страны.
Участников ждет насыщенная программа, обмен опытом, мастер-класс на передвижных звонницах. А завершится всё крестным ходом к иордани на реке Онега и ночным колокольным концертом на Соборной площади Каргополя.
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