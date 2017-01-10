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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/19/48650.html

Культура

В Каргополе лучшие звонари страны продемонстрируют мастерство колокольного искусства

В Каргополе лучшие звонари страны продемонстрируют мастерство колокольного искусства
17 января в Каргополе открылся ежегодный фестиваль "Хрустальные звоны". Фестиваль знаменит далеко за пределами области. Показать мастерство владения колокольным искусством приехали лучшие музыканты страны.

Участников ждет насыщенная программа, обмен опытом, мастер-класс на передвижных звонницах. А завершится всё крестным ходом к иордани на реке Онега и ночным колокольным концертом на Соборной площади Каргополя.

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