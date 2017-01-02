В Архангельске покажут фильм "якутского Тарантино"

Степан Бурнашев – режиссер, сценарист, продюсер, обладатель Гран-при Чебоксарского международного кинофестиваля-2015 за «Лучший игровой фильм» («Первая любовь») и приза жюри III Якутского международного кинофестиваля «за честный рассказ о поисках себя в современном мире» («Атын олох» /«Другая жизнь»). Его любимые жанры – драмы, ужасы, триллеры, хоррор.

Архангельский зритель увидит одну из последних работ режиссера под названием «Нечисть» («ХАРА ДЬАЙ»). После сеанса у собравшихся будет уникальная возможность задать вопросы автору лично по скайпу.

Этот фильм, по мнению авторов, готов по-настоящему напугать. Четыре истории, основанные на якутских народных легендах: друзья, собравшиеся в квартире погадать. Охотники, проснувшиеся в избушке глухой тайги. Парень, приехавший в деревню в командировку. Незнакомец, угнавший машину. Все они не подозревают, что раз в году, во время сакрального Танха, в наш мир вторгаются темные силы.

«Танха» - это дни традиционных якутских гаданий. Примечательно, что как раз в период с 7 по 12 января в Якутии проходят дни Танха. Это самое таинственное, наполненное мистицизмом время. Якуты считают, что именно в это время приоткрывается завеса Судьбы - из прорубей в озерах и реках вылезают на Срединный мир духи воды – шиликуны, которые могут рассказать о будущем. Дни Танха перекликаются со святочными гаданиями у православных русских.

Организаторы напоминают, что по окончании марафона зрители смогут принять участие в викторине, победитель которой получит приз от Якутского международного кинофестиваля. Правильно ответить на вопросы сможет только самый внимательный и ответственный зритель: для того, чтобы победить в викторине, нужно посетить все семь сеансов.

Начало просмотра в 17.30. Вход – свободный, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.