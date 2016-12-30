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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/14/48551.html

Культура

Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов

Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов
С 20 по 23 февраля в Архангельске состоится VII фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».

В творческих конкурсах фестиваля могут участвовать молодые люди от 18 до 30 лет. Все конкурсы фестиваля объединены темой «Любовью к Родине едины». Принять участие в конкурсах могут профессиональные и любительские коллективы, отдельные авторы и исполнители.

Архангельский городской культурный центр приглашает 28 января с 13 до 19 часов на  отборочный тур конкурса исполнительного художественного творчества в жанре «Художественное слово».  

Согласно положению участниками конкурса в жанре «Художественное слово» исполняется одно поэтическое произведение или отрывок из прозы (допускается исполнение композиции из разных произведений) продолжительностью не более 4 минут для индивидуальных исполнителей и не более 8 минут для ансамблей чтецов. 
В конкурсных номерах возможно использование дополнительных выразительных средств.

Для участия в отборочном туре необходимо подать заявку согласно приложениям № 1, 2 Положения фестиваля по e-mail:prazdnik.233@yandex.ru или по факсу 27-02-39 не позднее 22 января и получить подтверждение о получении. 

Просмотр участников отборочного тура выполняет комиссия. Оценка художественных номеров  осуществляется по следующим критериям: соответствие заданной теме, исполнительское мастерство участников конкурсного выступления, артистичность, зрелищность и цельность номера, композиционная разработка, соответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера.

За участие в отборочном туре документы не вручаются, оценочные листы не публикуются. Участники, прошедшие отборочный тур, допускаются на конкурс исполнительского художественного творчества фестиваля «Помним. Гордимся. Верим», который состоится 21 февраля в МУК «АГКЦ».
Участники из Архангельска, не прошедшие отборочный тур, к участию в конкурсе не допускаются.

Лучшие номера конкурса в жанре «Художественное слово» могут быть представлены в Гала-концерте фестиваля «Помним. Гордимся. Верим», который состоится 23 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

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