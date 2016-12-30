В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера

На выставке можно увидеть светцы, переносные фонари, керосиновые лампы, подсвечники, лампады, паникадила, фаянсовые лампы.

Последние, например, были выполнены в Германии в начале ХХ века и, безусловно, не только освещали, но и украшали интерьер городского жилища.

А в деревенском быту на протяжении длительного периода времени основным источником света была лучина, которую зажигали, как правило, в светце – специальном металлическом приспособлении, вбивавшемся нижним заостренным концом в деревянную подставку.

До настоящего времени исследователи не могут прийти к единому мнению относительно времени начала использования лучин и изобретения светцов. Так что история осветительных приборов таит в себе немало загадок, а ответы на некоторых из них можно найти на выставке «Огонь, мерцающий в сосуде», сообщает пресс-служба музея «Малые Корелы».