Константин Райкин приедет в Архангельск несмотря на травму

28 февраля и 1 марта на сцене Архангельского театра драмы выступит театр «Сатирикон». Художественный руководитель театра Константин Райкин привезёт в Архангельск программу в двух отделениях: моноспектакль-концерт «Своим голосом» и комедию Мольера «Лекарь поневоле». Замена ранее планировавшегося спектакля «Король Лир» произошла в связи с травмой Константина Райкина, полученной на гастролях в Тобольске.

Напомним, изначально в афише гастролей театра «Сатирикон» в Архангельске значился спектакль по Шекспиру «Король Лир». Однако в связи с тем, что художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин перенёс операцию после серьёзной мышечной травмы ноги, он временно не может исполнять сложную пластическую партитуру спектакля. В настоящее время Райкин проходит реабилитацию в стационаре, спектакли с его участием заменены во всех театрах. Но уже 15 января мастер выйдет на сцену родного «Сатирикона» с моноспектаклем «Своим голосом». Также было принято решение не отменять гастроли в Архангельске, а лишь изменить программу представлений.

28 февраля и 1 марта в Архангельском театре драмы театр «Сатирикон» покажет представление в двух отделениях: моноспектакль-концерт «Своим голосом» и комедию Мольера «Лекарь поневоле». Событие обещает вызвать у зрителей разные, но, бесспорно, сильные эмоции. Ведь за один поход в театр зритель сможет проникнуться разными жанрами: от высокой поэзии и лирических зарисовок из уст признанного театрального лидера до искромётного, зрелищного, смешного шоу. Райкин.

I отделение

В спектакле «Своим голосом» Константин Райкин читает, или как говорят «играет» стихи Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Лопе де Вега.

«Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…», — объясняет Константин Райкин. Кроме того, в моноспектакле Райкин поделится своими воспоминаниями о детстве, профессии, о своём отце.

II отделение

«Лекарь поневоле» — спектакль фарс о врачах шарлатанах, которую журналисты окрестили «пилюлей от всех болезней». Артисты дают зрителям расслабиться, отвлечься от бытовых проблем и нахохотаться вдоволь. Действие увлекает своим озорством, остроумием, карнавальностью и даже почти цирковыми трюками. Главная изюминка спектакля — трансформация многоперсонажной пьесы для троих актёров, исполняющих все роли в спектакле, умудряясь при этом с немыслимой скоростью переодеваться. Только за финал, который идет всего 5 минут, будет сделано 29 переодеваний!

«Но дело, конечно, не в мгновенных переодеваниях — в цирке это делают быстрее — а в мгновенных перевоплощениях, — сказал на пресс-конференции накануне премьеры Райкин. — Вот это трудная задача для любого профессионала. Это повышенная трудность, которую мы сами придумали для того, чтобы играть спектакль азартнее и чтобы к этому подключились и зрители. Чтобы они следили не только за сюжетом, который ловко придуман, но и за тем, как это делается. То есть, чтобы они открыли еще одно измерение в своем восприятии — измерение театра, театральных наивных чудес, которые позволяют взрослую публику делать детьми». Спектакль «Лекарь поневоле» был поставлен на сцене «Сатирикна» в год 105-летия Аркадия Исааковича Райкина. И формат комедии невольно совпал с излюбленным форматом сцен переодеваний мастера мгновенных перевоплощений Аркадия Райкина. Получился, по словам Константина Райкина, — «гимн лицедейству» и «реверанс в сторону театра масок» Аркадия Райкина.