В столице Поморья стартуют Дни якутского кино

С 12 января по 2 марта каждый четверг в 17.30 в актовом зале Добролюбовки можно будет бесплатно посмотреть ленты режиссёров из Республики Саха.

В программу показов вошли полнометражные художественные картины: драмы, комедии, документальные фильмы и даже триллер.

Откроет фестивальные показы «Белый день». Этот фильм, снятый в 2013 году, повествует о внезапном столкновении людей со стихией. Картина стала обладателем целой россыпи призов, в том числе приза за лучший драматический фильм XV международного фестиваля «ImagineNATIVE» в Торонто.

Среди фильмов также есть военная драма «Снайпер Саха», рассказывающая о якутском охотнике Семёне Ардахове, прообразом которого послужили снайперы Великой Отечественной войны. Этот фильм – участник внеконкурсной программы XXXIII ММКФ, обладатель приза за лучшую режиссёрскую работу VII благотворительного кинофестиваля в Монако.

По окончании марафона киноманы смогут принять участие в викторине, победитель которой получит приз от Якутского международного кинофестиваля. Правильно ответить на вопросы сможет только самый внимательный и ответственный зритель: для того, чтобы победить в викторине, нужно посетить все семь сеансов, сообщает министерство культуры Архангельской области.