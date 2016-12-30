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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/11/48501.html

Культура

Северный хор поздравил своих ветеранов с Новым годом

Северный хор поздравил своих ветеранов с Новым годом
Фото пресс-службы Северного хора
Сегодня в Северном хоре состоялось новогоднее представление «Варвара-краса, длинная коса» для ветеранов хора. Люди, которые много лет проработали в прославленном коллективе, вновь очутились в родных стенах, посмотрели музыкальный спектакль, тепло пообщались друг с другом и с коллегами. Это стало уже доброй традицией.

В октябре прошлого года для ветеранов в Северном хоре был устроен праздник с концертом, подарками и чаепитием в честь Дня пожилого человека.

Перед самим представлением ансамбль «Северные жемчуга» поздравил песней с 80-летием коллегу и замечательную певицу Ираиду Каликину. Ираида Михайловна проработала в Северном хоре с 1954 по 1976 год. А её супруг заслуженный работник культуры России Николай Иванович Каликин в 1990 году организовал ансамбль ветеранов хора «Северные жемчуга», который и по сей день радует слушателей самобытным русским народным искусством.

«Это очень трогательно, даже не могу сдержать слёз. Я много лет провела с этим коллективом и очень его люблю, – поделилась впечатлениями Ираида Михайловна. – Приглашение на новогоднее представление, поздравления с юбилеем, встреча со своим коллективом – для меня всё это очень приятно и трогательно!»

Заслуженная артистка России Рима Сидоровна работала в Северном хоре с 1954 по 1964 годы. Сегодня Рима Фёдоровна с большим удовольствием приняла приглашение посетить новогодний праздник в Северном хоре: «Мне интересно прийти в то здание, где я работала много лет, – рассказывает Римма Фёдоровна. – Мне очень приятно, что в хоре не забывают людей, которые проработали здесь много лет и сейчас приглашают нас в гости на такие интересные представления!»

Людмила Коваленко-Александрова 22 года танцевала в балетной группе, а также занималась организацией новогодних утренников, капустников и ёлок в Северном хоре. «Когда я услышала о новогоднем представлении в Северном хоре, на меня сразу нахлынули воспоминания. В тот момент, когда меня пригласили на это представление, я шла по Набережной, падал снежок, и чувствовалось ощущение сказки. А когда я поняла, что завтра вновь окажусь там, где происходят чудеса, в моих мыслях родилось стихотворение, которое я посвятила Северному хору. Для меня Северный хор до сих пор – родной дом. Я в Москве на Кремлёвской ёлке не была, но для меня Северный хор – это Кремлёвская ёлка Архангельска!»

Вчера 17:32

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