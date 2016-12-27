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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/10/48447.html

Культура

Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН

Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН
С 10 по 23 января в городе Сочи состоится 28 Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2017". Архангельскую область будет представлять Сборная САФУ, а именно чемпионы 6 сезона Открытой студенческой лиги КВН САФУ команда КВН "Малиновые сны.

Ребята репетируют каждый день и настроены на положительный результат. В состав участников сборной входят как студенты, так и выпускники САФУ, как новички, так и опытные КВНщики.  На фестивале зарегистрировалось уже 640 команд со всего мира!

В 2017 году фестиваль возвращается на свою "родину" - "Жемчужину"!

После успеха "Поморов" в 2014 году ещё ни одной команде из Архангельска не удавалось вновь попасть в телевизионные лиги. Возможно, через пару лет мы вновь будем болеть за нашу область на Первом канале. 

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