Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН

Ребята репетируют каждый день и настроены на положительный результат. В состав участников сборной входят как студенты, так и выпускники САФУ, как новички, так и опытные КВНщики. На фестивале зарегистрировалось уже 640 команд со всего мира!
В 2017 году фестиваль возвращается на свою "родину" - "Жемчужину"!
После успеха "Поморов" в 2014 году ещё ни одной команде из Архангельска не удавалось вновь попасть в телевизионные лиги. Возможно, через пару лет мы вновь будем болеть за нашу область на Первом канале.