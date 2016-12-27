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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/01/10/48445.html

Культура

Дни якутского кино стартуют в Архангельске

Дни якутского кино стартуют в Архангельске
Каждый четверг в 17.30 с 12 января по 2 марта включительно в актовом зале библиотеки можно посмотреть ленты, снятые режиссерами Республики Саха. По окончанию марафона киноманы смогут принять участие в викторине, победитель которой получит приз от Якутского Международного кинофестиваля. Чтобы правильно ответить на вопросы, надо посетить все семь сеансов якутского кино в кинозале библиотеки.

Показ проходит в рамках киномарафона "Содружество Арктических фестивалей" в Архангельской области, который был запущен в Год российского кино Международным фестивалем любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня». Сами фильмы предоставлены Министерством культуры и духовного развития РС (Я), оргкомитет ЯМКФ.

Республики Саха – самый крупный регион Российской Федерации и самой большой административно-территориальной единицы мира. Картины якутских кинематографистов давно завоевали огромную популярность в своем регионе и все более активно участвуют в престижных фестивалях и конкурсах отечественного и зарубежного киноискусства. Добролюбовка станет единственной творческой площадкой Архангельска, где состоится презентация Дней якутского кино.

В программу показов вошли полнометражные художественные картины - драмы, триллер, романтическая кинокомедия, и один документальный фильм.

Среди них "Урун кун / Белый день" (2013, 16+), повествующий о внезапном столкновении людей со стихией, когда никто не готов к встрече со страхом и отчаянием, не готов узнать истинное лицо своего спутника… "Белый день" - обладатель специального приза жюри "За уникальный опыт рождения национального кино в 21 веке" Национального кинофестиваля дебютов "Движение" (2014), специального приза жюри "За метафорический взгляд на отношения между людьми" II Якутского международного кинофестиваля (2014), "Лучший драматический фильм" XV International Film and Media Festival "ImagineNATIVE" (2014)…Именно этот кинофильм 12 января в 17.30 откроет программу Дней якутского кино. Ждем вас в актовом зале Добролюбовки. Режиссер, продюсер, монтаж картины - Михаил Лукачевский.

Также среди фильмов "Дней якутского кино" потрясающая военная драма "Снайпер Саха" (2010, 12+), рассказывающая о подвиге якутского снайпера Семена Ардахова, прообразом которого послужили воины-снайперы Великой Отечественной войны, прославившиеся своей смелостью, меткостью и неуязвимостью. Снайпер-якут, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику-гитлерюгенду... Фильм - участник внеконкурсной программы "Новое российское кино" 33 Московского международного кинофестиваля, обладатель приза "Золотой меч" за дебют IX Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, "Лучшая режиссерская работа" VII Благотворительного кинофестиваля в Монако.

Документальный фильм "Таайыман тапталы / Неразгаданная любовь" (2015, 12+) - это история о легендарном певце начала 90-х, солисте якутской рок-группы "Ай-тал" Степане Семенове, который ушел из жизни на пике славы в возрасте 28 лет… Картина - обладатель приза "Лучшая музыка в фильме" (Моисей Кобяков) I Мирового Азиатского кинофестиваля (2015).

В последние годы профессионалы много говорят о феномене якутского кинематографа. В республике не прекращается настоящий кинобум. Каждый год на экраны местных кинотеатров выходят десять-двадцать художественных фильмов, снятых в Якутии и на якутском языке. Обозреватели констатируют: северяне прекрасно овладели современными технологиями и сумели создать автономный, самобытный и жизнеспособный национальный кинематограф. Так в октябре 2016 года якутский триллер "Мой убийца" был принят на рассмотрение комиссией "Золотого глобуса" в номинации "Лучший иностранный фильм".

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