В Архангельске прошел Рождественский концерт

8 января в Архангельском городском культурном центре состоялся традиционный Рождественский концерт, организованный совместно Архангельской епархией и Государственным академическим Северным русским народным хором.

В программе приняли участие Архиерейский хор Архангельской епархии, Северный хор, хор Епархиальной воскресной школы, ансамбль "Риальто", театр народной и современной культуры "Поморская артель", ансамбль «Страна чудес», заслуженная артистка России Алла Сумароков и многие другие. Гостем концерта стала преподаватель вокала Регентской школы при Московской духовной академии, лауреат международных песенных конкурсов Ирина Ярина. Песни, спетые в честь одного из величайших христианских праздников, наполнили зал по-настоящему возвышенной, тёплой и радостной атмосферой. Одну из рождественских колядок Ирине Яриной хором подпевал целый зал. Государственный академический Северный русский народный хор исполнил в концерте Тропарь Рождества Христова, коляду и песню «Рождество Христово, ангел прилетел». Малый Северный хор выступил с произведениями «Ой, Христа славьте, Христа поздравляйте» и «Радуйтесь, веселитесь – Боже в доме сём».

Концерт был организован по благословению митрополита Даниила и прошёл под патронатом губернатора Архангельской области, а также при поддержке регионального Министерства культуры. В своём приветственном слове глава Архангельской митрополии призвал всех в новом, наступившем году жить чисто и светло, открыв своё сердце приумножению добра.