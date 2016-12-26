В Добролюбовке пройдут лекции по историии искусства Цикл лекций по истории русского и зарубежного искусства в новом году открывает встреча, посвящённая творчеству одного из крупнейших европейских мастеров 18 века. 4 января в 13.00 в актовом зале библиотеки состоится лекция «Шарден. Жизнь и творчество». Жан Батист Симеон Шарден стоит несколько в стороне от великих французских художников 18 века. В его работах нет ни цветовых эффектов, свойственных Буше или Давиду, ни утонченной работы кисти Фрагонара или Ватто. И, тем не менее, мастеру удалось создать яркий незабываемый мир, где гармонично сочетаются композиция, цвет и фактура. В своих картинах Шарден предстает перед нами как тонкий лирик. Творческим кредо мастера была – эмоциональность. Сам художник говорил, что «красками пользуются, но пишут чувством».



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