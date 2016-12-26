"Я тревожно уйду по метели..." В Архангельске сегодня вспоминают Николая Рубцова

Сегодня исполнился бы 81 год выдающемуся русскому поэту Николаю Рубцову. Свои детские годы он провел в Емецке, что в Холмогорском районе. Каждый год, по традиции, в Архангельске вспоминают поэта и посвящают ему литературные вечера.

Сегодня в 15 часов Добролюбове состоится литературно-музыкальный вечер «Зимняя песня», посвящённый творчеству Николая Рубцова. Начнется он со «Слова о Николае Рубцове» профессора САФУ Елены Галимовой. Песни на стихи Рубцова споют архангельский певец Сергей Демидов, журналист и автор радиопрограмм Лидия Любимова, а также группа «Корица».

Николай Рубцов прожил короткую жизнь, он был убит своей подругой Людмилой Дербиной в январе 1971 года. Похоронен поэт в Вологде. На его стихи было написано множество песен, среди них "Букет", "В горнице", "Улетели листья"...