Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России

10 юных вокалистов из Архангельской области вернулись из Москвы, где они 27 декабря выступили в составе Детского хора России на заседании Государственного совета РФ в Государственном Кремлёвском дворце.

Сводный Детский хор России – это уникальный коллектив, в составе которого тысяча человек, по 10 от каждого региона. Дирижёр хора – народный артист России Валерий Гергиев. Чтобы попасть туда, ребята проходят строгий конкурсный отбор. Учащаяся детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона Александра Корякина в этом году прошла отбор-ротацию впервые и впервые выступала на столь высоком уровне, но самым главным для неё оказались не впечатления от Кремля, а то количество новых друзей, которых она приобрела во время совместных репетиций и выступлений: «Мы много репетировали, много дружили и общались. Там было очень много детей из разных регионов, – делится впечатлениями Александра. – Это здорово, петь в одном хоре с таким количеством ребят!».

В связи с авиакатастрофой самолёта Ту-154, которая произошла 25 декабря, программа выступления Детского хора была изменена. Концерт Детского хора России стал данью памяти людям, трагически погибшим над Чёрным морем. «Это дань признательности, дань уважения нашим коллегам, друзьям, прославленному хору имени Александрова. Мы скорбели вместе со всей Россией, – рассказывает директор Северного хора Наталья Асадчик, которая сопровождала архангельскую делегацию в поездке. – В самый последний момент поменялся репертуар, в него были включены произведения из самых знаменитых программ хора имени Александрова. Наши ребята буквально за ночь выучили эти произведения и исполнили тысячным хором. У многих в зале наворачивались на глазах слезы».

Для участников Детского хора России в Москве была подготовлена культурная программа. «Мы много работали, разучивали произведения, – рассказывает участница Детского хора от Архангельской области Анна Пугачёва, – а ещё мы побывали на экскурсиях в Москве, узнали побольше о Великой Отечественной войне».

В аэропорту архангельскую делегацию встречал дед Мороз с подарками от Северного хора. Ребята исполнили песню «С верой и надеждой» на слова и музыку Сергея Смольянинова, которые спели 27 декабря в составе тысячного хора в Кремлёвском дворце.

Детский хор России - это постоянно действующий сводный хоровой коллектив, созданный в 2014 году по инициативе Всероссийского хорового общества. В него входят дети из всех уголков нашей необъятной страны. Кандидаты в Детский хор России проходят строгий конкурсный отбор. В составе коллектива периодически происходит ротация при достижения кем-то из участников 15-летнего возраста.

В 2014 году Детский хор России давал концерт, посвящённый Дню России в Симферополе, пел в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, принимал участие в церемонии Закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2015 году – выступал на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ в Государственном Кремлёвском дворце.

Ребята из Архангельской области участвую в выступлениях Детского хора России с 2014 года.