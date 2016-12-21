В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"

14 января в 15.00 Марфин дом приглашает архангелогородцев и гостей нашего города на концерт «Мне звезда упала на ладошку» музыкально-литературного дуэта «Гармония». Свое творчество представят Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная.

Кто из нас не любовался далекими, но прекрасными звездами? Участники встречи смогут увидеть не только звезды, но и удивительный Млечный Путь, встретиться со Снежной принцессой и погрузиться в атмосферу праздника, проникнутую романтикой и ожиданием чуда.

Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках, лауреат творческих конкурсов.

В «звездной» программе – лирические песни под гитару, любимое ретро, попурри, стихи, инструментальная музыка, танцы, игры, конкурсы, призы и небольшие, но приятные сюрпризы.

Во время концерта зрители смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (Музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).