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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2016/12/28/48304.html

Культура

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"
14 января в 15.00 Марфин дом приглашает архангелогородцев и гостей нашего города на концерт «Мне звезда упала на ладошку» музыкально-литературного дуэта «Гармония». Свое творчество представят Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная.

Кто из нас не любовался далекими, но прекрасными звездами? Участники встречи смогут увидеть не только звезды, но и удивительный Млечный Путь, встретиться со Снежной принцессой и погрузиться в атмосферу праздника, проникнутую романтикой и ожиданием чуда.

Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках, лауреат творческих конкурсов.

В «звездной» программе – лирические песни под гитару, любимое ретро, попурри, стихи, инструментальная музыка, танцы, игры, конкурсы, призы и небольшие, но приятные сюрпризы.

Во время концерта зрители смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (Музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).

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