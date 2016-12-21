В Архангельском театре драмы начались Новогодние представления

Праздничный, зажигательный спектакль-сказка «Золотой Ключик» вскружил голову детям и покорил взрослых. А вторая серия популярного спектакля «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» вызвал позитивные эмоции у самых маленьких.

Яркие костюмы, танцевальные номера, праздничные декорации и искромётная игра актёров создали атмосферу праздника. Новогодняя ёлка в театре отличается от репертуарного спектакля тем, что перед каждым спектаклем организованы игры и развлечения для детей – здесь можно сфотографироваться в тантамареске, нарисовать новогоднюю открытку, и, конечно, отправить письмо Деду Морозу. А «руководят» праздничным настроением артисты, задействованные в «Золотом Ключике», те, кого во всём блеске через несколько минут маленькие театралы увидят уже на сцене под светом софитов. Театральный Новый год, бесспорно, не обходится без Деда Мороза и Снегурочки, они традиционно зажигают огни на ёлке и радуют детей и взрослых праздничными, весёлыми сценками.

«Золотой Ключик» - это объединение историй про Буратино и Пиноккио. Действие спектакля происходит в декорациях передвижного цирка, а праздничную атмосферу создают гирлянды из 600 лампочек, фантазийные костюмы и зажигательная музыка.

«Я не любитель оставлять отзывы и свои комментарии по просмотру тех или иных спектаклей ....но после сегодняшнего представления у меня был просто взрыв положительных эмоций, ярких впечатлений и предвкушения новогоднего волшебства!», - оставила отзыв зрительница Ирина Апанюк.

В первый премьерный день ёлку в театре посетили дети по акции «Подари детям Новый год». Всего в рамках этой акции 25 декабря семьям, оказавшимся в сложной ситуации, было подарено 120 билетов.

«Спасибо большое организаторам! И тем, кто подарил нам эти билеты по акции. Мы нечасто бываем в театре, зимой сложно выделить время и деньги на то, чтобы приехать из Цигломени в город. Моя семилетняя дочка Валя сама выступает на ёлках, детских концертах. И спектакль, и встреча Деда Мороза до спектакля у нее вызвали особенный восторг. Большое спасибо артистам, режиссёру. Благодаря вам мы ощутили праздник! И также огромное спасибо всем службам театра. Тут работают действительно вежливые и гостеприимные люди», - поделилась впечатлениями Антонина Абрамова.

«Праздник удался! Мы ходили большой группой – 80 человек. Это семьи и дети, находящиеся в тяжелой материальной ситуации или социально-опасном положении, в том числе и те, кто совершил правонарушения. Спектакль многому учит, и это особенно важно для таких детей. Спасибо за эмоции!», - рассказала Виктория Сырорыбова, социальный работник Архангельского реабилитационного центра.

Вторая новогодняя премьера на камерной сцене состоялась 27 декабря. «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса 2» - это задорная поучительная история о дружбе, которая вызывает бурю положительных эмоций у самых маленьких зрителей.

Озорной спектакль о проказах Братца Лиса оборачивается рассказом о честности, добре, прощении и взаимовыручке. При этом артисты демонстрируют поучительную историю с юмором, игрой и даже вовлекают в сюжет зрителей. Не зря жанр спектакля определён режиссёром Анастасом Кичиком как весёлый ковбойский балаган. Отвлечься от действия невозможно ни на секунду. Того и гляди –вызовут на сцену!

«Моя дочка хохотала без умолку – очень ей понравились персонажи. Они потрясающе играют. По дороге домой мы обязательно обсудим с ней спектакль», – поделилась впечатлениями зрительница спектакля.