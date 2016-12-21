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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2016/12/26/48263.html

Культура

В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»

В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»
Российской премьерой картины «Рай» Андрея Кончаловского завершился Год кино в Архангельской области. Знаменитый российский режиссёр, удостоенный за этот фильм награды «Серебряный лев» 73-го Венецианского кинофестиваля, уже во второй раз представляет свои работы в Архангельске.

Картина  рассказывает о переплетении судеб русской эмигрантки Ольги, спасавшей еврейских детей и попавшей за это в концлагерь, француза-коллаборциониста Жюля и немецкого офицера Хельмута.

Фильм выходит за рамки традиционного кино об ужасах войны или Холокоста. Андрея Кончаловского интересует тема противостояния добра и зла, ада и рая на земле и в душах людей, искупления зла любовью. 

— Мы очень часто не знаем, где добро и где зло. И нередко встречаем людей, которые делают зло, думая, что творят великое добро, – обратился к зрителям режиссёр. – Я пытался доверить вам право решать, кто плохой, а кто хороший. Это нелегко. Вам подскажет совесть, которая есть проявление высшего разума, проявление Бога.
Как признался Андрей Кончаловский, новый период в его творческой биографии начался с фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», снятого в Архангельской области в 2013 году. Достоверность и убедительность непрофессиональных актеров; кинофиксация естественного хода событий, позволившая с документальной точностью передать правду жизни северной деревни, «божественную красоту и тишину, которые важнее вымысла», – всё это повлияло на дальнейшее творчество режиссера.

— Меня эта картина очень «развратила» в смысле правды существования героев. Я сейчас работаю над фильмом о Микеланджело в Италии и думаю, что не буду снимать артистов, а стану искать героев на улицах Тосканы, – рассказал Андрей Кончаловский.

Пока фильм  «Рай» был оценен только экспертами, и, кстати, уже вошел в шорт- лист премии «Оскар». В российский прокат картина выйдет 19 января 2017 года. 
Всего в Год кино в Архангельской области состоялось около шести тысяч тематических мероприятий, которые посетили более 250 тысяч человек, - сообщает пресс-служба правительства области.

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