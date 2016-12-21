Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы

Указом Президента России орденом Дружбы награжден художественный руководитель Архангельского театра кукол заслуженный деятель искусств России Дмитрий Лохов. Именно благодаря ему наш театр кукол прославился на федеральном и международном уровне.

Дмитрий Лохов был режиссером таких признанных зрителями и критиками спектаклей, как "Вертеп", "Хамлет, принц датский", "Чайка", "Петербургские сновидения" и многих других. Критики отмечают тонкую, почти филигранную режиссуру, мастерство в выстраивании актерского ансамбля. Говорят, что свои спектакли Дмитрий Александрович может ставить по несколько лет, зато потом они десятилетиями не сходят со сцены. Последний шедевр Лохова и театра кукол - спектакль по рассказам Гоголя "Петербургские сновидения". Здесь режиссер превзошел сам себя, передав рефлексирующую атмосферу гоголевской прозы, а заодно возвызив трагедию "маленького человека" до выдающегося сценического искусства.

Надо отметить, что за 30 лет руководства театром кукол Дмитрий Лохов построил настоящий театр-дом, где работают замечательные актеры, художники, технический персонал. Сам режиссер редко появлется на публике и старается делать свое дело, не особо увлекаясь пиаром.

Дмитрий Лохов около 50 лет на театре. До 1980 г. – актер (с перерывом на учебу в ЛГИТМиКе, ныне Санкт-Петербургской академии театрального искусства); с 1980 по 1986 г. - режиссер-постановщик, с 1986 г. – главный режиссер. В 1992 г. стал художественным руководителем Архангельского театра кукол. Лауреат премии Правительства РФ им. Федора Волкова. Режиссер-постановщик спектакля-лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» «Вертеп», спектаклей-номинантов на эту премию «Машенька и медведь», «Хамлет, датский принц». Заслуженный деятель искусств России, обладатель знака "За заслуги перед Архангельской областью".