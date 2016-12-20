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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2016/12/23/48217.html

Культура

В Детской школе искусств «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки

В Детской школе искусств «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки
Дни фортепианной музыки – творческий проект фортепианного отделения ДШИ № 5 «Рапсодия», череда концертов, объединяющих учащихся 1-7 классов фортепиано. В этом году дни фортепиано включали в себя 5 концертов, проходивших с 9 по 21 декабря. Открыл Дни фортепианной музыки конкурс ансамблей «Фиеста».

Доброй традицией фортепианных дней стал концерт для первоклассников «Я музыкантом стать хочу», где выпускники передают эстафету вновь поступившим юным музыкантам, символом которой является эмблема в виде скрипичного ключа. Учащиеся 7 класса произносят напутственные слова, а первоклассники в свою очередь обещают хорошо учиться и хранить традиции отделения.

Для учащихся 2-4 классов состоялся концерт «Путешествие по Фортепианобургу». Ребята познакомились с историей становления их любимого музыкального инструмента фортепиано от «шахматной доски» до современного рояля. Концерт сопровождался яркой презентацией, наглядно продемонстрировавшей ребятам, как развивался выбранный ими инструмент.

Ярким и запоминающимся стал отчетный концерт учащихся класса Скриповой Раисы Федоровны «Музыка в сердцах». Звучали тронувшие души зрителей стихи о музыке, учащиеся исполнили произведения разных стилей и эпох, от  Георга Генделя до современных композиторов. Звучала классическая, джазовая, популярная музыка. Выступления публика встречала бурными овациями. В завершение вечера прозвучало много слов благодарности от присутствующих на концерте родителей юных пианистов и других зрителей.

Последний концерт «Cantabile», завершающий дни фортепианной музыки в ДШИ № 5 «Рапсодия» был посвящен кантиленной музыке. Свои умения в музицировании продемонстрировали учащиеся 5 и 6 классов. Участники старательно исполняли пьесы певучего характера, стремясь передать их настроение всем присутствующим в зале зрителям.

Радостные лица, улыбки сопровождали все выступления детей. Ребята получили заряд эмоций в преддверии Нового года. В заключение дней фортепиано учащиеся и преподаватели устроили фотосьемку с празднично украшенной елкой.

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