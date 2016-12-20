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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2016/12/23/48216.html

Культура

В Приморском районе отметили Николин день

В Приморском районе отметили Николин день
18 декабря в Музее народных промыслов и ремесел Приморья прошла этнографическая программа «Хвали зиму после Николина дня», посвященная одному из самых любимых святых русского Севера – Святителю Николаю!

Святитель Николай – наиболее почитаемый в народе святой. Не только на Руси, но и во многих странах мира он считается вторым после Бога заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства, хозяином земных вод, спасителем всех странствующих на суше и на море. В сказаниях о его жизни описывается множество чудес, творимых им на благо людей, поэтому святого называют Николаем Чудотворцем. День Святого Николая отмечается дважды в году: в декабре и в мае.

Николин день на Руси всегда проходил многолюдно. Устраивались большие ярмарки и народные гуляния. Вот и районный музей принимал в этот день гостей «со всех волостей»! Участниками праздничной программы стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга», гости из Пустоши, Лявли и Заостровья.

Начался праздник с рассказа о жизни Святого Николая. Затем ребят познакомили с укладом жизни наших предков, рассказали об истории северных деревень, о традициях и укладе поморов. Дети с радостью участвовали в мероприятии. Их силами была подготовлена сценка "О чудесной помощи Николая Чудотворца трём сестрам".

Приехал в музей и клирик Свято-Сретенского храма Заостровья – отец Дмитрий. Детям был очень интересен его рассказ о святом Николае. Ребята с вниманием слушали священника.

Гости из Пустошинского Дома культуры показали театрализованную зарисовку: эпизоды из жизни семей мореходов и лоцманов. Участники увидели, как жили наши предки в те стародавние времена, чем торговали на ярмарках и предрождественских базарах, какие бытовали на Русском Севере ремёсла… А с какой удалью эти ярмарки проходили!

Работники Лявленского Дома культуры организовали для гостей поморские молодежные посиделки. Дети с радостью участвовали,угадывали смысл юмористических стихосплетений, играли в народные игры.

Продолжилась встреча творческой работой: у всех детей осталась сделанная собственными руками аппликация иконы Николая Чудотворца, каждый унес её с собой.
Завершилось мероприятие традиционным уемским чаепитием, - пишет пресс-служба администрации Приморского района.

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