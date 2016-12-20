Юные вокалисты Поморья споют в Кремле в составе Детского хора России

27 декабря в Государственном Кремлевском дворце на заседании Государственного совета РФ состоится концерт Детского хора России.

Честь спеть при столь высоком собрании выпала и десяти ребятам из Архангельской области. Это учащиеся детских школ искусств из Архангельска, Новодвинска и Яренска. С 20 ноября по 5 декабря на базе Северного хора проходил отбор-ротация юных исполнителей, которые примут участие в выступлении в Кремлёвском дворце, а 21 декабря они отправились в Москву. Куратор поездки от Архангельской области – директор Государственного академического Северного русского народного хора Наталья Асадчик.

Детский хор России - это постоянно действующий сводный хоровой коллектив, созданный в 2014 году по инициативе Всероссийского хорового общества. В него входят дети из всех уголков нашей необъятной страны. Кандидаты в Детский хор России проходят строгий конкурсный отбор. В составе коллектива периодически происходит ротация при достижения кем-то из участников 15-летнего возраста.

В 2014 году Детский хор России давал концерт, посвящённый Дню России в Симферополе, пел в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, принимал участие в церемонии Закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2015 году – выступал на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ в Государственном Кремлёвском дворце.

В составе сводного Детского хора России более тысячи человек, по 10 от каждого региона. Ребята из Архангельской области участвую в выступлениях Детского хора России с 2014 года.

Ребята вернутся в Архангельск 28 декабря в 11:35. В аэропорту их будет встречать Дед Мороз с подарками от Северного хора. Приглашаем представителей средств массовой информации осветить это событие. Ребята расскажут о своих впечатлениях, о том, как они пели в тысячном хоре перед членами Госсовета и президентом РФ.